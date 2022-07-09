Никаких предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром нет, - Стефанчук

Предпосылок для сложения полномочий кем-либо из украинских министров на сегодняшний день нет.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром Кабинета министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период, мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями. Будет заявление - будем разбираться: будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет приниматься необходимое решение", - прокомментировал спикер информацию о возможном назначении нового министра социальной политики Украины.

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При этом он пояснил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, и только после этого могут приниматься политические решения в зависимости от поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же в соответствии с заявлением премьер-министра.