Новости • Война

В Раде создадут ВСК для проверки нардепов, выехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, - Стефанчук

4 46146
В Раде создадут ВСК для проверки нардепов, выехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, - Стефанчук
В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит факты и причины пребывания не на территории Украины выехавших из страны после полномасштабного вторжения Российской Федерации народных депутатов, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решение к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - пояснил спикер в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых являются, поскольку "они не выполняют свои функции, как народные депутаты". Это, по его словам, касается и их помощников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного

"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", — добавил Стефанчук.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    И Марфу Безумную поставьте во главе ТСК. Она с вагнеровцами уже разобралась. А расследовать как Зажоперы убежали не хотите? Рассказать чем сейчас занимаются, Трухин, Шефир, Тищенко,, Лещенко занимаются?
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Всього-на-всього йшов 6 місяць війни.
  • DemianBond 2cbb79cc
    ти диви, що одна українка в конгресi сша робить iз цiм сiонским кублом
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости