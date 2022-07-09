В Мариуполе на "Азовстале" произошел взрыв, среди оккупантов есть пострадавшие, - Андрющенко

В захваченном российскими войсками Мариуполе на меткомбинате "Азовсталь" произошел взрыв, есть пострадавшие среди захватчиков.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. У оккупантов просто праздник минеров сегодня. Приблизительно в 12:30 еще один взрыв. В этот раз в районе Азовстали. Одновременно на территории Азовстали возник пожар. Военными оцеплен район, начиная с района Амстора в Левобережном районе. По предварительным данным, горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов", - написал Андрющенко.

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Он отметил, что пока ждет подтверждения, но в любом случае новость можно назвать хорошей - Мариуполь мстит.

Перед этим он сообщил: "Сегодня в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича прогремел взрыв, который слышал весь город. Центр, Жилой микрорайоны 17; 23 и даже в Сартане дома дрогнули. Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом".