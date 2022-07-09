Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Лагуту и назначил руководить областью его первого заместителя Бутрия

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному им заявлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.

Временное исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА возлагается на Дмитрия Бутрия.

Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.

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