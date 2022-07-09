Первые четыре установки HIMARS уничтожают больше врагов, чем классические 152-мм пушки, - Резников

Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сегодня только первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнеров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра", - сказал министр обороны.

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Резников заявил, что Украине нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.

"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – отметил он.