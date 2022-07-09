Зеленский уволил послов в Чехии и Венгрии - Непоп и Перебейниса

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов в Чехии – Евгения Перебийноса и Венгрии – Любовь Непоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указы об увольнении размещены на сайте Главы Государства.

Так, в указе №480/2022 от 9 июля отмечается: "Уволить Непоп Любовь Васильевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии".

В тексте указа №482/2022 говорится: "Уволить Перебейниса Евгения Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чешской Республике".

Смотрите: Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО