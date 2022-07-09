В российском концерне "Азмаз-Антей" скандал - по документам комплексы С-400 должны сбивать ракеты HIMARS, а ВСУ этими ракетами уничтожили этот комплекс в Харцызске, - Антон Геращенко

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что из-за использования ВСУ системы РСЗО "HIMARS" в среде российских производителей разразился скандал.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "В минобороны РФ начались разборки с руководством производителем хваленых систем ПВО - С300 и С400 - концерном "алмаз-антей"

Глава Правления - бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков и Директор Концерна Ян Новиков могут не только лишиться постов, но и получить уголовные дела за подрыв обороноспособности РФ.

Руководство этой преступной организации, во время заключения многомиллиардных контрактов на поставку С-400 гарантировало, что их система ПВО будет гарантированно сбивать не только самолёты и вертолёты, но и ракеты запускаемые американскими РЗСО "HIMARS".".

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Как всегда это бывает в ВПК нацистской РФ, технические характеристики флагманского комплекса ПВО завысили в разы , а деньги, выделенные на разработку С400, благополучно разворовали.

Обман выявился недавно, когда С400 не смогли сбить ни одной ракеты "HIMARS" ни на Донбассе, ни в Запорожской и Херсонской областях.

Мало того, во время удара по военной базе русских в Иловайске , ракетами HIMARS был уничтожен комплекс С400, который должен был прикрывать этот район от ударов с воздуха.

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То есть комплекс ПВО С400 не может не то что охранять воздушное пространство, а даже не в состоянии защитить самого себя!

Думаю что эта история приведёт не только к громким отставкам и уголовным делам, но и к отказам потенциальных покупателей от продукции концерна "Алмаз -Антей".

Уверен, что уничтоженный в Иловайске комплекс С400 не последний в послужном списке "HIMARS" в Украине.".

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