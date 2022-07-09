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Россияне доставили в оккупированный Севастополь катер, подбитый вблизи Змеиного, - Братчук

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Россияне доставили в оккупированный Севастополь катер, подбитый вблизи Змеиного, - Братчук
В оккупированный Севастополь доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал Братчук в телеграм-канале."

Он отметил, что катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", – Залужный. ВИДЕО

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