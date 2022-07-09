У Украины сегодня уже есть защита нашего неба: российские самолеты у нас уже не летают, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" объяснил, почему в Украине будет неэффективна система противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников подчеркнул, что украинские военные сбивают достаточно большое количество российских ракет и авиацию, однако защиту неба нужно существенно усиливать.



"У нас, у Украины, и сегодня уже есть защита нашего неба. Она не идеалена, но, поверьте, мы достаточно большое количество ракет сбиваем, которые летят. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны искусно применяют ПЗРК", – подчеркнул Резников.

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Однако, по его словам, в Украине будет неэффективна система "Железный купол", и вместо нее нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.

"Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и в США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров", - подчеркнул министр обороны Украины.