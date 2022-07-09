Оккупанты атаковали ракетами всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и еще восемь ранены, - председатель ОВА

Россияне ракетами атакуют всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и еще восемь ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу", – написал он.

Кириленко уточнил, что, в частности, под огнем освобождена от россиян Павловка в Угледарской громаде. Ракетным ударом разрушен один дом, без пострадавших.

Он отметил, что в Авдеевке – более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

В Марьинке от обстрелов погиб не менее 1 человек, в Красногоровке - вспыхнул пожар в полях.

В Очеретинской громаде из Смерчей обстрелян дачный кооператив, в Новоселовке Первой — без пострадавших.

В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 3 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской громаде четыре человека получили ранения в Зайцево. Также один погибший и один ранен в Переездном Звановском громады.

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