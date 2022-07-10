Германия решила проблему с боеприпасами для "Gepard", которые передадут ВСУ. Помогла Норвегия, - Spiegel

Германия решила проблему поставки Украине самоходных зенитных установок Gepard, боеприпасы для них изготовят в Норвегии.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.

Однако источники издания говорят, что после нескольких недель усилий администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы.

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По данным Spiegel, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут предоставить в Украину большое количество боеприпасов Gepard.

Журналисты считают, что ничего не должно помешать Германии передать Украине 30 "Гепардов". Производитель уже учит украинских военных использовать это оружие, которое должно защищать города и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Если все пойдет по плану, первые "Гепарды" должны прислать в Украину уже в этом месяце, подытожили в Spiegel.