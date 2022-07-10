Зеленский объяснил, почему уволил послов, и анонсировал важные новости

Президент Владимир Зеленский пояснил, что увольнение им послов Украины в некоторых странах является вопросом ротаций.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

Зеленский отметил: Подписал сегодня(9.07.2022 - ред.) указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротаций, обычная часть дипломатической практики.

В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел.

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В обращении Зеленский также анонсировал "важные новости" от чиновников на следующей неделе.

"Уже готовлюсь к новой неделе, будут важные новости, в том числе от чиновников", - сказал он.

Кроме того, президент поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в 400 млн долларов.

Напомним, Зеленский уволил послов в Чехии, ФРГ и Венгрии.