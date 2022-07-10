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Экс-глава МИД Британии Хант и экс-министр экологии Джавид заявили о выдвижении своих кандидатур на должность премьер-министра

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Экс-глава МИД Британии Хант и экс-министр экологии Джавид заявили о выдвижении своих кандидатур на должность премьер-министра
Бывший глава МИД Британии Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид заявили о планах выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Хант заявил, что он единственный крупный кандидат, не работавший в правительстве Бориса Джонсона.

"Я указывал на то, что пошло не так, задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям, что мы прислушались к их опасениям и изменились", - заявил он.

В свою очередь Джавид заявил, что в последнее время консерваторы "сбились с пути".

"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы действительно сделают для них", - заявил экс-министр.

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Топ комментарии

  • Lidiya Ivanova
    На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
  • Sophia-Maria Duglass
    Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
    Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
    А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
  • три - пятнадцать
    Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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