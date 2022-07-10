Экс-глава МИД Британии Хант и экс-министр экологии Джавид заявили о выдвижении своих кандидатур на должность премьер-министра
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Хант заявил, что он единственный крупный кандидат, не работавший в правительстве Бориса Джонсона.
"Я указывал на то, что пошло не так, задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям, что мы прислушались к их опасениям и изменились", - заявил он.
В свою очередь Джавид заявил, что в последнее время консерваторы "сбились с пути".
"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы действительно сделают для них", - заявил экс-министр.