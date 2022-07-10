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Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"

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Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"
Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированных турбин в Германию", - говорится в заявлении.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может полностью остановить "Северный поток-1", - власти Германии

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Топ комментарии

  • Neo Matrix
    Більше того.
    Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
    Турбіну поставлять.
    Але газ не включать!

    Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    А тем временем вежливый Химарс вежливо рас....сил очередный оружейный склад рашистов в Алчевске
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Треш. Газ все-равно кацапы Европе вырубят или начнут шантажировать допустим признанием Крыма или дырляндии
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