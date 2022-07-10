Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"

Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированных турбин в Германию", - говорится в заявлении.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

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