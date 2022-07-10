На южном направлении ВСУ уничтожили 58 оккупантов, 4 вражеских склада и технику, - ОК "Південь".

На южных рубежах защиты украинские воины уничтожили 58 оккупантов, четыре склада боеприпасов и вражескую технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

По результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию ​​постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

Окончательные потери противника – разведываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области.

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.

Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. В результате удара потерь нет.

Семь вражеских ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. По предварительным данным, человеческих потерь нет.

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