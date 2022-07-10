Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости, - ЦПД

Российские власти, не объявляя мобилизации, продолжают массово набирать контрактников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД).

"В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тыс. вакансий для военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении.

По меньшей мере, 7 подразделений, воевавших в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений – 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча.

По подсчетам ЦПД, больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, которая на втором месте по числу погибших.

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и общую проблему с набором военнослужащих", - говорится в сообщении.

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