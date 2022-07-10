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Разведки России и Беларуси пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы

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Разведки России и Беларуси пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы
Служба ГБ Латвии (VDD) заявила, что разведки России и Беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников из НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, содержащей государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.

Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб России и Беларуси – реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

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Также Москва и Минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ 3c573107
    Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
  • Русский Алкаш
    А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
  • Igor Abolinsh
    Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
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