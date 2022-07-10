Новости • Агрессия России против Украины, Война

За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров

3 32417
За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров
В течение первой недели со старта проекта "Армия дронов" украинцы собрали 400 миллионов гривен.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", — написал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    а скільки дав коломойський????
    і чи є так СН які дають на ЗСУ????
  • 5 копійок
    95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости