Враг провел разведку боем в районе Долины на Славянском направлении, успеха не имел и отошел, - Генштаб ВСУ
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На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций украинских войск.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 10 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.
Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Комышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки", — сообщили в Генштабе.