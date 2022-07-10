Ночью враг ударил по Криворожскому району на Днепропетровщине, - Резниченко

Враг продолжает наносить удары по Днепропетровщине. Прошлой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской громаде. Населённые пункты не задело. Люди не пострадали", — отметил он.

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