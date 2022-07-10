347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 648 ранены, - Офис генпрокурора

Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 10 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 347. Возросло количество раненых – более 648.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 348, Харьковской - 187, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.

9 июля в результате очередного обстрела войсками РФ жилых домов в центральной части г. Харькова получила ранение 12-летняя девочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 647 ранены, - Офис Генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.