Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул
15 35344
В поселке Радушное под Кривым Рогом в Днепропетровской области прямым попаданием трех российских ракет "Калибр" уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил в Телеграме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено", – написал Вилкул.
По его словам, потери уточняются.