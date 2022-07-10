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Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул

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Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул
В поселке Радушное под Кривым Рогом в Днепропетровской области прямым попаданием трех российских ракет "Калибр" уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил в Телеграме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено", – написал Вилкул.

По его словам, потери уточняются.

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  • Алекс Бек
    73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
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