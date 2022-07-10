Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул

В поселке Радушное под Кривым Рогом в Днепропетровской области прямым попаданием трех российских ракет "Калибр" уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.