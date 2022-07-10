В результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение. В области погибла 20-летняя женщина, - ОВА

В течение ночи штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах Харькова. Под огнем и населенные пункты области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 03.30 ч в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние — среднее", – говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.

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"В Изюмском районе, Донецкой громады, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован 1 человек 48 лет. В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га. В Богодуховском и Харьковском районах также было возгорание открытых территорий и складских помещений", — добавляют в ОВА.

Олег Синегубов отметил, что в поселке Печенеги в 21 час в результате обстрела загорелся частный дом и погибла 20-летняя женщина. Также ранена и госпитализирована 42-летняя женщина.

"Боевые действия на Харьковщине продолжаются. Наши бойцы держат позиции по всем направлениям. Россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск и закрепиться на позициях", — сообщают в ОВА.