Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 июля потери личного состава противника составляют около 37 300 человек.