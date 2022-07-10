Авиация РФ уже 2,5 месяца работает за пределами территории Украины, не заходит в зону действия украинского ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Вражеская авиация уже в течение 2,5 месяца не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время информационного телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Враг изменил тактику применения своей авиации. Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", - сказал он.

Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям", - отметил спикер.

В то же время он сообщил, что украинская авиация также задействована на линии фронта.

"Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", - сказал он.

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