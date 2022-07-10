Снайпер НВФ РФ, пленный в Харьковской области, осужден к 12 годам заключения, - приговор

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор уроженцу Донбасса, который "выполнял обязанности солдата в разных видах боя" против украинской армии в Харьковской области.

Согласно материалам дела, около десяти утра 24 февраля осужденный добровольно вступил в ряды отдельного стрелково-снайперского взвода 3-го батальона 115-го полка "ДНР", передает Цензор.НЕТ.

"До 27 апреля 2022 года с целью выполнения общего плана захвата территории Украины в составе вооруженных сил Российской Федерации с закрепленным оружием (снайперская винтовка Драгунова) и боекомплектом, руководствуясь уставами Вооруженных сил Российской Федерации и "народной милиции "ДНР", исполнял обязанности солдата в разных видах боя", — говорится в решении суда.

Также обвиняемый дежурил на пропускных пунктах, проверял документы жителей временно оккупированных территорий.

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Обвиняемый на суде рассказал, что вечером 23 февраля ему позвонил по телефону неизвестный и под угрозой отчисления из учебного заведения приказал на следующий день прибыть в военкомат. Ему выдали форму и оружие и отвезли на вокзал, откуда он прибыл в Белгородскую область. Затем он вместе с другими мужчинами незаконно пересек границу с Харьковской областью.

"27 апреля 2022 года примерно в 05:30 начался минометный и артиллерийский обстрел и он попал в плен", — установил суд.

Мужчину признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества. Он может оспорить приговор в апелляции.

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