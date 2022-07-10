В России верховный муфтий в Курбан-байрам поддержал войну против Украины

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам поддержал войну в Украине, которую уже четыре месяца ведет Кремль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он заявил, что ее необходимо довести до конца, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Также российский муфтий заявил, что к войне в Украине якобы привела не политика Кремля, а "вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы".

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Мусульмане во всем мире в эти дни отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), или Праздник жертвоприношения. Празднование будет длиться три дня, они обычно сопровождаются принесением в жертву барана или другого скота и угощением для всех соседей, членов семьи и просто людей, которые оказались рядом.

Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, которую начал Кремль, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера".

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В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче: "Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем [длилась] Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо, – заявил он. – Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие".

По его словам, России необходимо воевать в Украине, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

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Муфтий России также заявил во время проповеди, что на Донбасс на войну в Украине отправился батальон добровольцев из Башкирии, а второй батальон будет отправлен после Курбан-байрама и в его составе будут несколько религиозных деятелей.

Войну в Украине также поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), глава Русской православной церкви. Он заявил, что Россия вторглась в Украину якобы для своей "защиты".