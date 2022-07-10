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На закупку NASAMS существует очередь, поэтому многие комплексы Украина пока получить не может, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

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На закупку NASAMS существует очередь, поэтому многие комплексы Украина пока получить не может, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Получение норвежской мобильной батареи зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности NASAMS позволит существенно усилить защиту украинского неба. Украина уже работает над этим вопросом с производителем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сейчас Украина работает с норвежским производителем по получению NASAMS (норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности – ред.). Он пояснил, что существует очередь на закупку этих комплексов и поскольку не было заявки Украины, то многие комплексы Украина не может получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.

Кроме того, Игнат рассказал, что работа Воздушных сил в условиях войны имеет свою специфику, ведь нужно постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных обстрелов.

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"Воздушные силы работают в условиях войны с новыми подходами и в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага. Разведка врага работает. В таких условиях сегодня работает украинская ПВО. Эффективно? Безусловно, эффективно", — отметил спикер.

По его словам, те силы и средства, которые Украина использует в борьбе с технологичным и количественно превосходящим оккупантом, морально устарели, поэтому нужно будет развивать свою систему ПВО, усиливать ее современными образцами противоракетной и противовоздушной обороны.

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Черга то існує, але Україні вони потрібні саме зараз, тому чергу можна й дипломатинчо посунути, звісно якщо в цій черзі не людожери-диктатори
  • Fizko Kyiv
    Якщо у нас президентом була не хамовита зелупа, не було хамуватих послів мельників, не було татарових і єрмаків то, гадаю, нам би швидше йшли на зустріч. Але мутрий наріт вирішив що нам для війни потрібні саме ці дегенерати
  • Small Jerboa
    Тому і потрібно було "Вільха" та "Грім-2" самим виробляти!
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