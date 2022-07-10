Украина присоединится к Банку развития Совета Европы, который оказывает помощь для беженцев

Банк развития Совета Европы (БРРЕ, Council of Europe Development Bank, CEB) дал Украине зеленый свет на присоединение и выделил средства для поддержки украинских беженцев в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий Украины.

"Банк развития Совета Европы принял решение о специальных условиях скорейшего обретения Украиной членства в этом финансовом учреждении. БРРЕ также выделил средства в поддержку украинских беженцев в Германии и Литве", — говорится в сообщении.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева, членство в БРРЕ откроет нашей стране дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ и детских садов.

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Отмечается, что административный совет Банка одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена ​​на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРРЕ. Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в принимающих громадах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мероприятиях и т.д.

Так, государственный банк развития Северной Рейн-Вестфалии (Германия) получил 200 млн. евро для частичного финансирования программы жилья для беженцев, что поможет муниципалитетам в приобретении, строительстве и модернизации жилья для украинских беженцев.

Правительству Литвы Банк предоставит 120 млн. евро для поддержки около 30 тыс. украинских беженцев, среди которых 13,5 тыс. детей. Ссуда ​​будет использована соответствующими министерствами и громадами, которые оказывают первоочередную поддержку украинцам. Также из этой суммы будет профинансирована стипендия 700 украинских студентов.

Кроме того, муниципалитет Каунаса (Литва) получил 25 млн. евро, которые помогут городу поддержать 10 тыс. зарегистрированных украинских беженцев в обеспечении их жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.

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Как сообщалось, Минрегион в марте инициировал образование на уровне правительства Межведомственной рабочей группы по членству Украины в Банке развития Совета Европы. БРРЕ был основан в 1956 году восемью государствами – членами Совета Европы для решения проблем беженцев, с которыми Европа столкнулась после Второй мировой войны. С 1956 года общая сумма одобренных проектов Банка в жилищном секторе составляет 11 млрд евро. В настоящее время Банк развития Совета Европы реализует 13 проектов в Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Молдова, Черногории, Румынии, Сербии и Македонии.