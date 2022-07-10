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IQOS и glo с 11 июля нельзя будет курить в общественных местах

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IQOS и glo с 11 июля нельзя будет курить в общественных местах
11 июля вступают в силу нормы антитабачного закона, принятые Радой в декабре 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на текст закона.

Этот закон приравнял табачные изделия электрического нагрева (марки в Украине – IQOS и glo) к обычным сигаретам, запретив их курить в общественных местах.

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С 11 июля IQOS и glo запрещено курить в следующих местах:

  • заведения ресторанного хозяйства;
  • медучреждения,
  • спортивные, физкультурно-оздоровительные сооружения,
  • учебные заведения и объекты культурного назначения;
  • гостиницы и общежития;
  • помещения предприятий, учреждений и организаций;
  • офисные и государственные постройки;
  • остановки общественного транспорта, вокзалы, станции и помещения аэропортов;
  • детские площадки;
  • места общего использования жилых домов, лифты, подземные переходы и т.Д.

Новый запрет также охватывает кальяны, курение которых в помещении и раньше было вне закона.

Нарушителей впервые ждет штраф 51-170 грн, второй раз - 170-340 грн.

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Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Да это проблема, некоторых ( и я в их числе) воротит от запаха этих электроных штук и если обычные сигареты запрещено курить в общественном месте то логично и эти запретить. И проблемы которые существуют надо решать, война не повод для бездействия и хаоса.
  • Kindrat74
    А когось воротить від запаху вихлопних газів авто - чому б не заборонити ті чортопхайки? Тим паче, що альтернатива вже давно є - електромобілі. Аргумент "мене воротить" трошки неадекватний. Мене "воротить" від запаху немитої людини в громадському транспорті - що далі?..
  • Скул Бас
    Найбільша проблема воюючої країни вирішена
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