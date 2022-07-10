IQOS и glo с 11 июля нельзя будет курить в общественных местах
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11 июля вступают в силу нормы антитабачного закона, принятые Радой в декабре 2021 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на текст закона.
Этот закон приравнял табачные изделия электрического нагрева (марки в Украине – IQOS и glo) к обычным сигаретам, запретив их курить в общественных местах.
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С 11 июля IQOS и glo запрещено курить в следующих местах:
- заведения ресторанного хозяйства;
- медучреждения,
- спортивные, физкультурно-оздоровительные сооружения,
- учебные заведения и объекты культурного назначения;
- гостиницы и общежития;
- помещения предприятий, учреждений и организаций;
- офисные и государственные постройки;
- остановки общественного транспорта, вокзалы, станции и помещения аэропортов;
- детские площадки;
- места общего использования жилых домов, лифты, подземные переходы и т.Д.
Новый запрет также охватывает кальяны, курение которых в помещении и раньше было вне закона.
Нарушителей впервые ждет штраф 51-170 грн, второй раз - 170-340 грн.