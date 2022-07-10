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Зеленский подписал закон, освобождающий военнослужащих от уплаты военного сбора

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Зеленский подписал закон, освобождающий военнослужащих от уплаты военного сбора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, согласно которому доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР Украины.

"Президент Зеленский подписал законопроект 7432 "О внесении изменений в Налоговую Украину касательно особенностей налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения", инициированный "Европейской солидарностью" и принятый Верховной Радой 20 июня", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает отсутствие налогообложения военным сбором доходов военнослужащих на период военного положения.

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Напомним, Верховная Рада 19 июня приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения".

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Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Это важный закон.

    Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
  • Fundador Null
    А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
  • Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
    Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
    Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
    Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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