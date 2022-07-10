Безуглая инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа"
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Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая инициировала исключение из партии своего коллеги Николая Тищенко.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Буду обращаться к председателю фракции "Слуга народа" о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича, он же "титан", он же "велюр", он же "котлета", он же "коля оболонский", — написала она.
Безуглая добавила, что в команде СН - "много замечательных людей", а Тищенко - "пятно, что потемнело в условиях войны".
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Сам Тищенко в это время публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".