Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организованный ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе предателей из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз - во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.

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