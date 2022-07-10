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Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье

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Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье
На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организованный ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе предателей из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз - во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
  • Петрович123456
    сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
  • user009
    Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

    Она такая же украинка, как я китаец
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