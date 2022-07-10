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Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Спасатели Донетчины продолжают проводить разбор разрушенных в результате ракетных обстрелов элементов дома в Часовом Яру. По состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются", - говорится. в сообщении.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
  • Игорь Билык
    Ох же и тварюка.
  • Игорь Билык
    Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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