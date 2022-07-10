Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Спасатели Донетчины продолжают проводить разбор разрушенных в результате ракетных обстрелов элементов дома в Часовом Яру. По состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются", - говорится. в сообщении.