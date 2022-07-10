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9 полицейских из Луганщины подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора

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9 полицейских из Луганщины подозреваются в госизмене, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры девять сотрудников полиции сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года действующие работники Нацполиции области, несмотря на принесенную ими присягу, изменили украинскому государству и перешли на сторону врага. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь созданных незаконных структур - так называемых "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске.

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  • Don Bessam dc0e2bc1
    нолик до девятки забулы...
  • дмитрий a4f273bf
    Сейчас ситуацию с многочисленными предателями в рядах нашей чудесной милиции-полиции исправят только ракеты и снаряды, увы и ах. Как не работала эта "правоохранительная" помойка, так и продолжает переводить деньги налогоплатильщиков, за редким исключением и вот тут бы хотелось услышать Монастырского, Геращенко и остальных замов-помов-советников, но они у нас заняты - военные действия и планы Хутина комментят, да грамоты раздают...
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