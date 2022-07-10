Конгрессвумен Спартц "опрометчиво помогает Путину", - конгрессвумен-демократка Каптур

Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, опубликовала заявление в поддержку президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в "опрометчивой помощи" российскому диктатору Владимиру Путину.

Письмо опубликовано на сайте Каптур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", — заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Виктории Спартц.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в "опрометчивой помощи Путину".

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"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты преданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты", — заверила Каптур.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.