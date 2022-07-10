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Конгрессвумен Спартц "опрометчиво помогает Путину", - конгрессвумен-демократка Каптур

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Конгрессвумен Спартц "опрометчиво помогает Путину", - конгрессвумен-демократка Каптур
Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, опубликовала заявление в поддержку президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в "опрометчивой помощи" российскому диктатору Владимиру Путину.

Письмо опубликовано на сайте Каптур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", — заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Виктории Спартц.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в "опрометчивой помощи Путину".

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"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты преданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты", — заверила Каптур.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    У абсолютного большинства наших чиновников, к большому сожалению, позиция одна : дербануть и свалить, исходя из этого и все их действия. А по Ермаку слишком много вопросов без ответов.1) Ермак архитектор попыток соглания с рашкой в довоенный период (козак, оман, вагнергейт).
    2) Ермак последовательный сторонник умиротворения рашки путем уступок (перемирия, отводы, формула Штайнмайера)
    3) Ермак последовательный сторонник сворачивания сотрудничества с ес и нато (эй, байден, чувак, почему мы еще не в нато, а?)
    4) Ермак убедил Зе что профессиональная дипломатия не нужна и все можно решить прямыми переговорами или видосиками.

    1,2,3 очевидно с треском провалились. (4) до войны вызывало дикое раздражение наших (теперешних) союзников, вплоть до прямых просьб избавится от персонажа и нежелания иметь с ним дело. Возможно раздражает и сейчас, но уже не считается первоочередным. Зато от благожелательно-нейтральных стран есть реакция на то что "дипломатия" Ермака мягко говоря не находит понимания. За публичное неприглашение Штайнмайера уже пришлось извиняться, тон обращений к Израилю и попытки сыграть на Холокосте достаточно были тут освещены.

    Это неполный список, но даже одного из 4х пунктов достаточно чтобы на пушечный выстрел не подпускать Ермака к госуправлению. Даже не важно он это сделал по глупости, из-за честолюбия или как агент влияния.
  • Randall Flag da70119e
    Маразматичка стара. Ніфіга не знає про те, що тут відбувається, і все одно якісь заяви робить.
  • Vlad V d93bc8c3
    Лучше бы просто взяли и проверили Ермака на причастность к фсб и прочим рашистским конторам, вместо этих разборок
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