Оккупанты размещают новые блокпосты в Херсоне

Российские военные увеличили количество блокпостов в Херсоне. Рядом с городским советом разместили вооруженных автоматами "полицейских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

Оккупанты разместили блокпосты на пересечении улиц Тираспольской и Молодежной, а также в районе школы №30 и "Школы гуманитарного труда".

В местных пабликах горожан предупреждают, что на блокпостах оккупанты проверяют у всех документы и телефоны, а у мужчин могут посмотреть татуировки.

В то же время, на территории городского совета скопление вооруженных "полицейских". Их видели на улице Ярослава Мудрого. Также рядом со зданием стоял большой автобус, в который сажали детей и женщин. Вероятно, это связано с приездом в Херсон какого-нибудь чиновника из министерства образования России. Детей и женщин, возможно, отвезли во временно оккупированный Крым.

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