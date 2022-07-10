В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt после того, как из нее ушла пропагандистка Овсянникова
Это следует из данных сервиса проверки блокировок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Генпрокуратура приняла соответствующее решение 9 июля. Первым внимание на это обратила организация "Роскомсвобода", по ее информации, сайт издания заблокировали со всеми доменами и поддоменами.
Государственное агентство ТАСС пишет, что доступ к сайту www.welt.de ограничили "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".
Meduza отмечает, что Россия, начав широкомасштабное наступление на Украину, также ввела военную цензуру внутри страны. Сайты многих российских и зарубежных СМИ, сервисов и соцсетей заблокированы. Одной из последних в июне под блокировку попала британская газета The Daily Telegraph.
Напомним, 14 марта многолетняя сотрудница российского государственного "Первого канала" Марина Овсянникова вышла в прямом эфире с антивоенным плакатом. После этого ее задержали и оштрафовали.
Действия Овсянниковой приветствовали многие украинцы, в частности президент Владимир Зеленский.
Женщина уволилась и уехала в Европу. 11 апреля немецкий медиаконцерн Axel Springer обнародовал информацию, что Овсянникова будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине.
31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".
Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.
Тем не менее, пропагандистка приехала в Украину и побывала в Одессе.
4 июля стало известно, что Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.