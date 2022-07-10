В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt после того, как из нее ушла пропагандистка Овсянникова

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.

Это следует из данных сервиса проверки блокировок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Генпрокуратура приняла соответствующее решение 9 июля. Первым внимание на это обратила организация "Роскомсвобода", по ее информации, сайт издания заблокировали со всеми доменами и поддоменами.

Государственное агентство ТАСС пишет, что доступ к сайту www.welt.de ограничили "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

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Meduza отмечает, что Россия, начав широкомасштабное наступление на Украину, также ввела военную цензуру внутри страны. Сайты многих российских и зарубежных СМИ, сервисов и соцсетей заблокированы. Одной из последних в июне под блокировку попала британская газета The Daily Telegraph.

Напомним, 14 марта многолетняя сотрудница российского государственного "Первого канала" Марина Овсянникова вышла в прямом эфире с антивоенным плакатом. После этого ее задержали и оштрафовали.

Действия Овсянниковой приветствовали многие украинцы, в частности президент Владимир Зеленский.

Женщина уволилась и уехала в Европу. 11 апреля немецкий медиаконцерн Axel Springer обнародовал информацию, что Овсянникова будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине.

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

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Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.

Тем не менее, пропагандистка приехала в Украину и побывала в Одессе.

4 июля стало известно, что Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.