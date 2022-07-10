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Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов. Мертвые решисты лежат даже на лестнице, - Федоров

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Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов. Мертвые решисты лежат даже на лестнице, - Федоров
Морги оккупированного Мелитополя переполнены телами погибших российских военных.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После того как была уничтожена военная база, то рашисты на пяти "КамАЗах" вывозили тела своих погибших рашистов. И сегодня морги переполнены. Невозможно ни похоронить людей, ни получить документы, потому что в моргах даже на лестничных площадках, в коридорах лежат мертвые рашисты", – сказал Федоров.

По его словам, оккупационная армия не хочет забирать тела своих погибших.

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Топ комментарии

  • belge
    Херня. Это путя ещё понарошку воюет. В поддавки.. Начнёт по-настоящему - товарными эшелонами вывозить будут.
  • саша паламарчук
    а ми ще і не починали. клімат видно їм не підходить
  • Vika Lysenko
    Слава ЗСУ‼️❤️💙💛👍Слава Партизанам патриотам‼️❤️💙💛👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️Горить у пекли оккупанты 🇷🇺👹🐽🐐☠️☠️☠️☠️
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