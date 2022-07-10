Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории в Харьковской области, - Синегубов

Линия фронта на территории Харьковской области не изменилась.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Харьковщина имеет такого "соседа" слишком близко. Ракета, выпущенная с территории РФ, долетает за считанные секунды. Поэтому времени чтобы укрыться слишком мало. В который раз обращаемся к жителям области быть максимально осторожными! Но хочу отметить: количество ракет, которое к нам прилетает, далеко не равно количеству ракет, которые выпускают россияне. ВСУ работают на все 100%!

Линия фронта на Харьковщине не изменилась, враг не захватил ни одного метра нашей территории, ведутся активные боевые действия на северном, северо-восточном направлении. Наши ребята мужественно отбивают атаки, хоть и постоянно враг бьет по позициям и пытается продвинуться вперед", - отметил он.

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