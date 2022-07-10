Семилетний спортсмен Илья отдал все свои сбережения на ВСУ

Мальчик год собирал на компьютерную игру, откладывая из наколядованных и карманных денег. Но в конце концов отдал тысячу гривен – все, что у него было – волонтерам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Илья Шмигель из Луцка рассказал журналистам, что ему удалось собрать тысячу гривен. Деньги он принес в спортивный клуб, где занимается, ведь здесь с начала военного положения в стране работает волонтерский центр.

"Такие ситуации, как с Ильей, дают нам понять, что мы правильно воспитываем детей, что победа будет за нами", – говорит главный тренер клуба Михаил Савчук.

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Илью учила истории бабушка, он интересовался военной тематикой задолго до нового этапа войны с русскими, говорит мама Оксана. По ее словам, однажды сын спросил ее, как может помочь украинской армии, чтобы война быстрее закончилась.

"Я ответила, что многое: нарисовать рисунок для воинов, заработать деньги, потом их задонатить кому-то на помощь. И он решил отдать свои сбережения. Я горжусь его поступком", – рассказывает Оксана Шмигель.

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Илья говорит: понимает, что поможет не просто тысяча гривен, а то, что каждый из украинцев что-то делает для общей победы над врагами.