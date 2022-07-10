Семилетний спортсмен Илья отдал все свои сбережения на ВСУ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Илья Шмигель из Луцка рассказал журналистам, что ему удалось собрать тысячу гривен. Деньги он принес в спортивный клуб, где занимается, ведь здесь с начала военного положения в стране работает волонтерский центр.
"Такие ситуации, как с Ильей, дают нам понять, что мы правильно воспитываем детей, что победа будет за нами", – говорит главный тренер клуба Михаил Савчук.
Илью учила истории бабушка, он интересовался военной тематикой задолго до нового этапа войны с русскими, говорит мама Оксана. По ее словам, однажды сын спросил ее, как может помочь украинской армии, чтобы война быстрее закончилась.
"Я ответила, что многое: нарисовать рисунок для воинов, заработать деньги, потом их задонатить кому-то на помощь. И он решил отдать свои сбережения. Я горжусь его поступком", – рассказывает Оксана Шмигель.
Илья говорит: понимает, что поможет не просто тысяча гривен, а то, что каждый из украинцев что-то делает для общей победы над врагами.