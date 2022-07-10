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Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"

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Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"
"Слуга народа" Марьяна Безуглая дала в Нацполиции показания против однопартийца Николая Тищенко. По ее словам, вопрос о наградном оружии это вершина айсберга.

Об этом нардеп Марьяна Безугла написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой, - неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга", — отмечает она.

Безуглая проинформировала, что сегодня была на допросе в Национальной полиции Украины по данному делу.

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По данным Безуглой, Тищенко получил "наградное" оружие от Михаила Маймана — командира добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева "Архангелы Михаила", которого нардепназывает аферистом-"комбатом" и "Миша Моня".

Сам Тищенко тем временем публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".

Безуглая дала показания против Слуги народа Николая Тищенко, обвинив его в создании схем на человеческом горе 01

Безуглая дала показания против Слуги народа Николая Тищенко, обвинив его в создании схем на человеческом горе 02

Топ комментарии

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Це добре, але про Єрмака ніхто не забуде, не сумнівайтесь
  • Paul Foxen
    Я так розумію вона навіть на себе покази дасть, щоб відвернути увагу від Дєрьмака, на амбразуру бузгуглой піхвой ляже
  • olele
    ...Подсказка для дебилов и Ермака: ты либо за Украину, либо за русских.
    Раз мешаешь ВСУ - приоритеты очевидны. Тогда и жаловаться нечего, когда друзья из США придут тебе опу рвать без наркоза. Ты сам сделал свой выбор.

    Дамы и господа, не переживайте: нет никакой битвы Ермака против Спартц.
    Это слишком разные весовые категории. Хотя президентскому завхозу хочется все подать именно так.

    Прости, ********** выписдыш. Мадридский «Реал» не играет со сборной опущенных из села Нижняя Учкуевка. А если выходит на поле - то тупо вкатывает последних в газон во время разминки, даже не замечая сопротивления. То же самое и здесь.

    Сейчас борова будут пороть, методично и сильно. Чтобы визжал.

    И это не битва, а избиение.
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