Глава МИД Германии Бербок соболезнует украинцам, но даже после посещения Бучи отстаивает политику военного невмешательства, - Spiegel

Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок за время пребывания в должности.

Об этом она рассказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Один из самых страшных моментов был, когда генеральный прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в частности маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это говорит о том, что с Путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", – сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ей очень жаль украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.

Читайте: Блинкен обсудил с главами МИД Франции Колонна и Германии Бербок дальнейшую поддержку Украины