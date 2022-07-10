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Глава МИД Германии Бербок соболезнует украинцам, но даже после посещения Бучи отстаивает политику военного невмешательства, - Spiegel

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Глава МИД Германии Бербок соболезнует украинцам, но даже после посещения Бучи отстаивает политику военного невмешательства, - Spiegel
Фото: Katrin Eigendorf
Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок за время пребывания в должности.

Об этом она рассказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Один из самых страшных моментов был, когда генеральный прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в частности маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это говорит о том, что с Путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", – сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ей очень жаль украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.

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Топ комментарии

  • Ірландія
    Вони по шию сидять в газпромовских грошах і давно співпрацюють з пуйлом через агентів . Папки заведенні на них прив'язують до такої політики
  • VOLVO XC 70
    а им что ЗАЖРАЛИСЬ НЕМЦЫ ЖИВУТ В КОММУНИЗМЕ ГУЛЯЮТ ВЕСЕЛЯТСЯ ПРОВОДЯТ КОНЦЕРТЫ КАЦАПЫ В ГЕРМАНИИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КАК НА РОДИНЕ...мои дети сейчас в Германии САМИ СЕБЯ ВЫТЯГИВАЮТ ПОМОЩИ ОТ НЕМЦЕВ НИКАКОЙ...хорошо что сына пригласили немцы с которыми он работал удаленно дали жилье компания покрывает аренду домик кстати руководителя компании дали сестре и девчонке сына подработать убирали офис 3 раза пока штатная индуска.... вот ***** не сидится им и арабам вонючим в своих аулах.. была в отпуске.. по пару часов заработали на пару 100 евро не Бог весть что и все же...а сама Германия одни опросники регистрацция и все..... ну да проезд был бесплатныи и телефоннаяя связь с 1 июня платят по 10 евро связь и проезд на месяц... какие либо продукктовые наборы материальная допомога и прочее НИФИГАСЕ наши в Германии даром уже с 10 раз субботники провели даром убирали мусор и хлам на улицах и парках города.. а в ответ ничего.... как будто так и надо... РАБОТУ НЕМЦЫ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАСТАИВАЮТ НА ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА .... А АРАБОВ ИНДУСОВ И ПРОЧУЮ НАВОЛОЧЬ БЕРУТ ВООБЩЕ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА НА РАБОТУ СОЦПАКЕТ ПАКЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДОТАЦИИ И СУБСИДИЯ НА КВАРТПЛАТУ И КОММУНАЛЬЫНЕ УСЛУГИ почему европейцы так очко рвут перед вонючиними немытыми арабами индусами пакистанцами и прочей ********.... не ясно...вот если бы по Германии прогулшялись буряты и прочая Орда посносили половину Гермнаии как снесли Мариуполь то возможно немцы проснулись.... а так у них летаргический сон...
  • дмитрий a4f273bf
    За приём и обеспечение беженцев немцам спасибо, несмотря на то, что некоторых из них надо в Рашку отправлять под конвоем. А то в пустых головешках "русский мир", а жить хотят в Германии, вот такой парадокс
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