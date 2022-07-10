Оккупанты попытались включить воду в Мариуполе, не перекладывая трубы, поэтому текло не из кранов, а по улице, - Андрющенко
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Жители Мариуполя упрекали оккупационных властей в отсутствие водоснабжения. После массового выражения недовольства захватчики попытались включить воду, но в кранах она не появилась.
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на бунты Волонтеровки (массив в Мариуполе. - Ред.) и резонанс по отключению водоснабжения, вчера оккупанты "дали воду". Даже на Левобережье. Ну как дали. Вода на улицах появилась, в кранах – нет. Учитывая качество "ремонта" – не сюрприз. Фонтаны и реки вместо напора в кранах", – отметил он.
По словам советника городского головы, вместо замены километров поврежденных труб, оккупанты устанавливали тысячи хомутов.