Байден едет на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины, - The New York Times

В повестку дня ближневосточного турне президента США Джо Байдена, которое состоится 13-16 июля, входит поиск оружия советского производства для Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Нет.

Издание пишет, что США не хотят давить на президента Владимира Зеленского и требовать мирного соглашения с Россией, но уже появляются опасения, сколько еще можно будет оказывать столь высокий уровень материальной поддержки Украины.

"По некоторым оценкам, одобренного Конгрессом пакета военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как долго может продолжаться текущая поставка оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США", — говорится в публикации.

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Поэтому американские официальные лица призывают третьи страны передать остатки оружия советского производства, с которым знакомы Вооруженные Силы Украины.

Этот пункт будет в программе визита Байдена на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, когда-то являвшихся клиентами Советского Союза.