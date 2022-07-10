Украинец Новиков во второй раз стал самым сильным человеком в мире

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз получил титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне (Великобритания).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер соревнований.

Новиков набрал 54 балла в общем зачете, на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от серебра занял американец Эван Синглтон (41,5).

После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с российскими оккупантами.

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"Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов", - написал украинский силач в сториз на своей странице в Инстаграм.

С самого начала полномасштабного вторжения Новиков занимается волонтерством и передает часть призовых украинской армии.