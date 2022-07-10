Российские преступления в Украине похожи на геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия

Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).

Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгели по случаю 27-летия геноцида, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.

"Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", - отметили в Еврокомиссии.

Также в заявлении говорится о том, что Европа не забыло о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.

Напомним, резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.

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Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.