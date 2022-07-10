Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путём общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд.
Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить 900 млн евро внешнего долга. По мнению журналистов издания, задержка транша могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако это не обязательно правда: ранее портал Bild утверждал, что дипломат перейдет на новую должность – замглавы МИД.
Напомним, Еврокомиссия предложила отправить Киеву пакет финансовой помощи в размере €9 млрд еще весной. Затем транш был одобрен лидерами стран-членов ЕС.
Деньги предлагали выдать Украине в качестве займа со сроком погашения через 25 лет и без процентов за счет средств, которые Еврокомиссия собирала путем выпуска на рынок долговых облигаций под гарантии стран Европы. Первый транш европейской помощи в размере €1 млрд был одобрен Европарламентом 7 июля.