Российские оккупанты устроили провокацию, привлекая прессу, на захваченной Запорожской АЭС, - Энергоатом
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Энергоатома в телеграме.
В сообщении отмечается: "Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют персонал для участия в пропагандистских интервью.
Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений россии в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.
Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ.
Соответствующая нота о преступных действиях рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена в международные органы безопасности АЭС".