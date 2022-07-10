Российские оккупанты устроили провокацию, привлекая прессу, на захваченной Запорожской АЭС, - Энергоатом

Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Энергоатома в телеграме.

В сообщении отмечается: "Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют персонал для участия в пропагандистских интервью.

Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений россии в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.

Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ.

Соответствующая нота о преступных действиях рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена ​​в международные органы безопасности АЭС".

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