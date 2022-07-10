Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Часовом Яру спасли еще одного человека, - ОП
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Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажного дома в г. Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских оккупантов в воскресенье 10 июля. Таким образом, количество спасенных людей достигло шести.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Он отметил: "В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека.
Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 6 человек.
23 человека остаются под завалами, в том числе ребенок".
Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разбомбив 5-этажный жилой дом.
По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенке, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.